Генштаб: росіяни продовжують штурмувати Костянтинівський та Покровський напрямки

Від початку доби на фронті відбулося 61 боєзіткнення.

Від початку доби агресор 61 раз атакував позиції Сил оборони. Майже половина з усіх боїв відбулися на Костянтинівському та Покровському напрямків.

Про це інформує Генштаб.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Бачівськ, Суходіл, Атинське та Рижівка.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося десять бойових зіткнень, чотири з яких тривають дотепер; крім цього, ворог здійснив 84 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, 32 із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав двох авіаційних ударів, застосувавши шість керованих бомб.

На Південно–Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Колодязне, Стариця та Приліпка.

На Куп’янському напрямку противник двічі намагався поліпшити своє становище в районі населеного пункту Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку з початку доби відбулося чотири ворожі штурми поблизу населених пунктів Надія, Зарічне та Ольгівка, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Слов’янському та Краматорському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дванадцять атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іванопілля та Софіївки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти дванадцять разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Удачне, Гришине, Філія та Новосергіївка. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у районах населених пунктів Калинівське та Вербове. Авіаційного удару зазнали околиці населеного пункту Коломійці.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 11 ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Варварівка, Гуляйпільське, Староукраїнка, Чарівне та Залізничне. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівської, Верхньої Терси, Чарівного та Різдвянки.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Оріхів.

На Придніпровському напрямку ворог проводив три марні наступальні дії в бік Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.