Росіяни атакували цивільне авто на Херсонщині, є поранені

Близько 09:40 у Раківці Бериславської громади Херсонщини росіяни атакували з безпілотника цивільну автівку.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Унаслідок ворожого удару постраждали двоє чоловіків. У 40-річного місцевого жителя діагностували вибухову травму та поранення ніг, у 59-річного – поранення гомілки, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Бригада “швидкої” доставила потерпілих до лікарні у середньому стані тяжкості.
Також стало відомо, що у лікарні помер 76-річний чоловік, який 31 березня дістав тяжкі поранення внаслідок атаки російського дрона у Дарʼївці.
- Упродовж минулої доби через російську агресію у Херсонській області 4 людини дістали поранення, з них дві дитини.