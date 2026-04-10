Суспільство / Війна

Росіяни атакували цивільне авто на Херсонщині, є поранені

Також у лікарні помер 76-річний чоловік, який постраждав під час ворожої атаки 10 днів тому.

Фото: Вікіпедія

Близько 09:40 у Раківці Бериславської громади Херсонщини росіяни атакували з безпілотника цивільну автівку. 

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Унаслідок ворожого удару постраждали двоє чоловіків. У 40-річного місцевого жителя діагностували вибухову травму та поранення ніг, у 59-річного – поранення гомілки, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. 

Бригада “швидкої” доставила потерпілих до лікарні у середньому стані тяжкості.

Також стало відомо, що у лікарні помер 76-річний чоловік, який 31 березня дістав тяжкі поранення внаслідок атаки російського дрона у Дарʼївці.

﻿
