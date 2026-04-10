У Києві за перший квартал вже 200 мешканців будинків з пошкодженими обстрілами мережами отримали 40 тисяч грн

У столиці за перший квартал 2026 року вже 200 мешканців будинків, в яких інженерні мережі були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, отримали матеріальну допомогу на загальну суму 8 млн грн.

Про це повідомили в Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА.

Йдеться про одноразову адресну матеріальну допомогу в розмірі 40 тис. грн на одне домогосподарство. Вона надається одному з власників або співвласників житла, яке зазнало пошкоджень унаслідок аварій на інженерних мережах, зокрема, поривів труб або затоплень.

Допомога передбачена для випадків, що сталися з 1 січня 2026 року. Наразі виплати отримали 200 заявників. Ще для 30 заяв готують наказ на виплату протягом двох наступних тижнів.

Право на виплату мають мешканці пошкоджених квартир за наявності документального підтвердження факту аварії або затоплення.

Отримані кошти можна спрямувати на:

відновлювальні роботи у квартирі;

усунення наслідків пошкодження;

придбання необхідних опалювальних приладів.

Для отримання допомоги необхідно подати заяву та пакет документів, зокрема: