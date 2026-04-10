Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ГоловнаКиїв

У Києві за перший квартал вже 200 мешканців будинків з пошкодженими обстрілами мережами отримали 40 тисяч грн

Підтримка надається в межах міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам». Допомога передбачена для випадків, що сталися з 1 січня 2026 року.

У столиці за перший квартал 2026 року вже 200 мешканців будинків, в яких інженерні мережі були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, отримали матеріальну допомогу на загальну суму 8 млн грн. 

Про це повідомили в Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА.

Йдеться про одноразову адресну матеріальну допомогу в розмірі 40 тис. грн на одне домогосподарство. Вона надається одному з власників або співвласників житла, яке зазнало пошкоджень унаслідок аварій на інженерних мережах, зокрема, поривів труб або затоплень.

Допомога передбачена для випадків, що сталися з 1 січня 2026 року. Наразі виплати отримали 200 заявників. Ще для 30 заяв готують наказ на виплату протягом двох наступних тижнів.

Право на виплату мають мешканці пошкоджених квартир за наявності документального підтвердження факту аварії або затоплення.

Отримані кошти можна спрямувати на:

  • відновлювальні роботи у квартирі;
  • усунення наслідків пошкодження;
  • придбання необхідних опалювальних приладів.

Для отримання допомоги необхідно подати заяву та пакет документів, зокрема:

  • документ, що посвідчує особу;
  • реєстраційний номер платника податків (за наявності);
  • довідку про пошкодження житла від організації з обслуговування житлового фонду (керуюча компанія, ОСББ, ЖБК тощо);
  • реквізити банківського рахунку.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies