У Києві та кілької регіонах України запровадили екстрені відключення

Екстрені відключення ввели у кількох регіонах України через складну ситуацію в енергосистемі.

У місті Київ 6 квітня за командою "Укренерго" ввели екстрені відключення світла.

Про це повідомляє Група ДТЕК.

"Київ: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – ідеться у повідомленні.

В НЕК "Укренерго" додали, що аварійні відключення електроенергії застосовані у кількох регіонах України через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі.

Після стабілізації ситуації – аварійні знеструмлення будуть замінені на прогнозовані графіки погодинних відключень.