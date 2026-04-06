Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
У Києві та кілької регіонах України запровадили екстрені відключення

Екстрені відключення ввели у кількох регіонах України через складну ситуацію в енергосистемі.

екстрені відключення
Фото: ДТЕК

У місті Київ 6 квітня за командою "Укренерго" ввели екстрені відключення світла.

Про це повідомляє Група ДТЕК.

"Київ: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – ідеться у повідомленні. 

В НЕК "Укренерго" додали, що аварійні відключення електроенергії застосовані у кількох регіонах України через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі.

Після стабілізації ситуації – аварійні знеструмлення будуть замінені на прогнозовані графіки погодинних відключень.

﻿
Читайте також
