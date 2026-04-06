Станом на ранок через обстріли були знеструмлення у декількох областях

Станом на ранок 6 квітня через обстріли були знеструмлення у декількох областях. Українцям радять перенести користування потужними електроприладами на період із 11:00 до 15:00.

Про це повідомили в Укренерго.

"Минулої та вже поточної доби ворог продовжив здійснювати ракетні та дронові атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлення у Сумській, Харківській, Одеській та Херсонській областях", – зазначили там.

Найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині, де через пошкодження ворогом кількох енергооб’єктів знеструмлена найбільша кількість споживачів. Скрізь, де це дозволяє поточна безпекова ситуація, вже відбуваються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Рівень споживання електроенергії зростає. Сьогодні, 6 квітня, станом на 9:30, його рівень був на 3,3% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 3 квітня. Це пояснюється традиційним зростанням енергоспоживання на початку робочого тижня, а також хмарною погодою у частині регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Вчора, 5 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,3% нижчим, ніж максимум попередньої неділі – 29 березня. Причина змін – підвищення температури повітря в усіх регіонах України.

Враховуючи погодні умови, користування потужними електроприладами радять перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00.