Люди без світла у частині Приморського, Хаджибейського та Київського районів Одеси.

Російська армія вночі знову атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК на Одещині. Через це без світла залишилися майже 17 000 родин.

Як йдеться у телеграм-каналі ДТЕК, уночі 6 квітня росіяни вдарили по енергетичному обʼєкту. Вже зранку енергетики повернули світло для критичної інфраструктури та майже 3 тисяч родин.

Без електропостачання залишаються ще 16,7 тисяч родин у частині Приморського, Хаджибейського та Київського районів Одеси.

Руйнування значні, і відновлення потребуватиме часу.

У ДТЕК зазначили, що працюють на місці: розбирають завали та роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло.