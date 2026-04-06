Цієї ночі і сьогодні зранку ворог вдарив по енергообʼєктах Чернігівської області.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Було чотири влучання. Більшість районів області зараз знеструмлені.
Чернігів і громади переходять на альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури, де є така потреба.
Енергетики почнуть працювати над відновленням, коли дозволить безпекова ситуація.
- Упродовж 4 квітня окупанти здійснили 52 обстріли громад Чернігівської області, загинула людина, є пошкодження.