Цієї ночі і сьогодні зранку ворог вдарив по енергообʼєктах області.

Цієї ночі і сьогодні зранку ворог вдарив по енергообʼєктах Чернігівської області.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Було чотири влучання. Більшість районів області зараз знеструмлені.

Чернігів і громади переходять на альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури, де є така потреба.

Енергетики почнуть працювати над відновленням, коли дозволить безпекова ситуація.