Вчора російська армія втратила 940 солдатів

Упродовж доби армія РФ втратила 940 солдатів, 2 танки, 10 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем та 259 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 304 490 (+940) осіб
- танків – 11 841 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 360 (+10) од.
- артилерійських систем – 39 497 (+58) од.
- РСЗВ – 1 719 (+0) од.
- засоби ППО – 1 338 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 221 396 (+1 953) од.
- крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 87 614 (+259) од.
- спеціальна техніка – 4 112 (+0) од.
Дані уточнюються.