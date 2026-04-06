Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Вчора російська армія втратила 940 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили близько 1 304 490 осіб.

Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби армія РФ втратила 940 солдатів, 2 танки, 10 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем та 259 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 304 490 (+940) осіб 
  • танків – 11 841 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 360 (+10) од.
  • артилерійських систем – 39 497 (+58) од.
  • РСЗВ – 1 719 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 338 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 221 396 (+1 953) од.
  • крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 87 614 (+259) од.
  • спеціальна техніка – 4 112 (+0) од.

Дані уточнюються.

Читайте також
