Вчора російська армія втратила 940 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.26 орієнтовно склали:

Упродовж доби армія РФ втратила 940 солдатів, 2 танки, 10 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем та 259 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили близько 1 304 490 осіб.

