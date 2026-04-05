Бойові дії на Донеччині, 108 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1502-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 5 квітня відбулося 108 боєзіткнень.

Ворог найбільш активний на Покровському і Гуляйпільському напрямках.

На Олександрівському напрямку тривають наступальні дії. У результаті операції українські військові відновили контроль над 480 кв. км території, вісьмома населеними пунктами у Дніпропетровській області та чотирма – в Запорізькій, повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Facebook.

За його словами, наступальні дії на цьому напрямку тривають із кінця січня.

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомив про успішне знищення першого російського супутникового терміналу зв’язку "Спирит-030", який почали поставляти окупантам після блокування системи супутникового зв’язку Starlink.

За його словами, російські окупанти зараз масово постачають такі термінали на фронт, але українські сили вже навчилися ефективно їх виявляти та знищувати.

Росія другий день поспіль цілеспрямовано атакує інфраструктуру Групи Нафтогаз, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Вночі дронами знову атаковано об’єкт газовидобутку на Полтавщині, який обстрілювали вчора упродовж дня", – ідеться у повідомленні.

Також під ударом опинився ще один нафтогазовий об’єкт на Сумщині.

Глава України Володимир Зеленський провів перемовини із президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа.

«Домовилися працювати разом, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку нашим суспільствам. Обговорили ситуацію в регіоні та перспективи щодо її зміни до кращого. Обговорили й обставини війни Росії проти України, вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом. Дякую за слова поваги до наших людей», – написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

У міністерстві закордонних справ України прокоментували виявлення вибухівки біля газопроводу у Сербії.

Україна до цього не причетна, повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

«Ми категорично відкидаємо спроби безпідставно пов’язати Україну з інцидентом із вибухівкою, знайденою поблизу газопроводу «Турецький потік» у Сербії. Україна не має до цього жодного відношення. Найімовірніше, це російська операція під чужим прапором у межах активного втручання Москви у вибори в Угорщині», – зазначив речник.

