Росіяни зараз масово постачають такі термінали на фронт.

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомив про успішне знищення першого російського супутникового терміналу зв’язку "Спирит-030", який почали поставляти окупантам після блокування системи супутникового зв’язку Starlink.

За словами Бескрестнова, після втрати Starlink для російських військ проблема супутникового зв’язку стала критичною. Існуючі термінали російського супутникового інтернету мають великі антени, що робить їх легкими цілями для українських військових.

Тому на фронт почали надходити нові термінали "Спирит-030", які менш помітні і працюють із спеціальним геостаціонарним супутником. Їхні антени мають діаметр 30 см замість 90 см, що робить їх більш компактними та переносними.

"Круті пілоти 414 бригади СБС "Птахи Мадяра" вперше знайшли та знищили такий термінал супутникового зв’язку. Прошу всіх пілотів звертати увагу на цю ціль", – зазначив радник міністра оборони.

За його словами, російські окупанти зараз масово постачають такі термінали на фронт, але українські сили вже навчилися ефективно їх виявляти та знищувати.