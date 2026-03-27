У війську відкрили понад 2000 вакансій для IT-фахівців

Долучитися можуть як чинні військові, так і цивільні IT-фахівці.

У Силах оборони з’являються нові вакансії — IT-фахівці в підрозділах, угрупованнях військ і командуваннях. Їхнє завдання — забезпечувати ефективність цифрових продуктів для військових, швидко впроваджувати їх і масштабувати там, де вони потрібні.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Відомство створює IT-вертикаль — мережу фахівців із цифрової трансформації на всіх рівнях: від батальйонів до Генштабу ЗСУ та Міноборони.Наразі відкрито понад 2000 вакансій у різних підрозділах і органах управління. Подати заявку можна на сайті digitalteam.mod.gov.ua.

Долучитися можуть як чинні військовослужбовці, так і цивільні IT-фахівці — для останніх передбачено вступ до війська через мобілізацію або контракт.

«Сучасна війна — не лише про зброю. Це дані та швидкість рішень, які дають технологічну перевагу на полі бою. Саме тому формуємо системну IT-вертикаль. Для цього потрібні люди, які впроваджують цифрові продукти й системи безпосередньо у війську — на всіх рівнях: від батальйонів до командувань», — зазначив Міністр оборони України Михайло Федоров.

До ІТ-вертикалі запрошують на такі позиції:

керівник підрозділу цифрової трансформації (Digital Transformation Lead);

проєктний менеджер (Project Manager);

аналітик даних (Data Analyst);

бізнес-аналітик (Business Analyst);

фахівець із супроводження продукту (Product Support);

фахівець із документального супроводження (Technical Writer).