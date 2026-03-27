Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Угорщина заборонила трьом українцям вʼїзд до Шенгенської зони за критику Орбана
Угорщина заборонила трьом українцям вʼїзд до Шенгенської зони за критику Орбана
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
У війську відкрили понад 2000 вакансій для IT-фахівців

Долучитися можуть як чинні військові, так і цивільні IT-фахівці.

Ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

У Силах оборони з’являються нові вакансії — IT-фахівці в підрозділах, угрупованнях військ і командуваннях. Їхнє завдання — забезпечувати ефективність цифрових продуктів для військових, швидко впроваджувати їх і масштабувати там, де вони потрібні.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Відомство створює IT-вертикаль — мережу фахівців із цифрової трансформації на всіх рівнях: від батальйонів до Генштабу ЗСУ та Міноборони.Наразі відкрито понад 2000 вакансій у різних підрозділах і органах управління. Подати заявку можна на сайті digitalteam.mod.gov.ua.

Долучитися можуть як чинні військовослужбовці, так і цивільні IT-фахівці — для останніх передбачено вступ до війська через мобілізацію або контракт.

«Сучасна війна — не лише про зброю. Це дані та швидкість рішень, які дають технологічну перевагу на полі бою. Саме тому формуємо системну IT-вертикаль. Для цього потрібні люди, які впроваджують цифрові продукти й системи безпосередньо у війську — на всіх рівнях: від батальйонів до командувань», — зазначив Міністр оборони України Михайло Федоров.

До ІТ-вертикалі запрошують на такі позиції:

керівник підрозділу цифрової трансформації (Digital Transformation Lead);

проєктний менеджер (Project Manager);

аналітик даних (Data Analyst);

бізнес-аналітик (Business Analyst);

фахівець із супроводження продукту (Product Support);

фахівець із документального супроводження (Technical Writer).

