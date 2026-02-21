Україна, Молдова та Румунія створили кіберальянс для захисту від хакерських атак

Україна, Молдова та Румунія об’єднали зусилля у сфері цифрової безпеки, створивши спільну платформу — «Кібернетичний альянс для регіональної стійкості».
Відповідний тристоронній меморандум підписали 20 лютого у Києві під час Міжнародного форуму кіберстійкості-2026, передає Newsmaker.
Основними завданнями нового альянсу стануть:
- оперативний обмін даними: країни ділитимуться інформацією про актуальні кіберзагрози у режимі реального часу;
- координація дій для запобігання та відбиття хакерських атак на критичну інфраструктуру;
- розробка спільних дослідницьких проєктів та впровадження сучасних технологій захисту.
Підписанти наголосили, що створення такої платформи допоможе ефективніше реагувати на транскордонні кіберінциденти і посилить захист демократичних цінностей у регіоні.
- На полях Мюнхенської безпекової конференції з цього приводу відбулася зустріч міністрів закордонних справ України, Молдови та Румунії у форматі, відомому як "Одеський трикутник". За підсумками переговорів сторони домовилися про підготовку до підписання угоди про співпрацю у сфері кіберзахисту.