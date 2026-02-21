"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Україна, Молдова та Румунія створили кіберальянс для захисту від хакерських атак

Відповідний меморандум підписали у Києві.

Україна, Молдова та Румунія створили кіберальянс для захисту від хакерських атак
підписання тристороннього меморандуму
Фото: Національний координаційний центр кібербезпеки

Україна, Молдова та Румунія об’єднали зусилля у сфері цифрової безпеки, створивши спільну платформу — «Кібернетичний альянс для регіональної стійкості». 

Відповідний тристоронній меморандум підписали 20 лютого у Києві під час Міжнародного форуму кіберстійкості-2026, передає Newsmaker.

Основними завданнями нового альянсу стануть:

  • оперативний обмін даними: країни ділитимуться інформацією про актуальні кіберзагрози у режимі реального часу;
  • координація дій для запобігання та відбиття хакерських атак на критичну інфраструктуру;
  • розробка спільних дослідницьких проєктів та впровадження сучасних технологій захисту.

Підписанти наголосили, що створення такої платформи допоможе ефективніше реагувати на транскордонні кіберінциденти і посилить захист демократичних цінностей у регіоні.

  • На полях Мюнхенської безпекової конференції з цього приводу відбулася зустріч міністрів закордонних справ України, Молдови та Румунії у форматі, відомому як "Одеський трикутник". За підсумками переговорів сторони домовилися про підготовку до підписання угоди про співпрацю у сфері кіберзахисту. 
