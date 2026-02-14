У Силах безпілотних систем запрацював цифровий облік майна і техніки зв’язку – без паперової тяганини та довгих погоджень.
Про це повідомляє Міноборони України.
"Для цього Міноборони разом із Командуванням СБС масштабують систему Управління логістичним забезпеченням. Усі дані тепер зібрані в єдиному просторі. Їх бачать військові частини, командування і служби забезпечення", – ідеться у повідомленні відомства.
Що це дає на практиці:
- Точний облік близько 3500 типів майна.
- Постійне розуміння, що і в якій кількості є в наявності.
- Швидша обробка заявок на забезпечення.
- Можливість планувати потреби та оперативно формувати звітність.
Система УЛЗ побудована на базі SAP – програми для управління оборонними ресурсами на основі даних, яку використовують понад 90% армій країн НАТО.
- Міністерство оборони тестує оновлену відстрочку в "Резерв+" для багатодітних батьків, яка дозволить чоловікам оформлювати відстрочку від мобілізації онлайн незалежно від сімейного стану.