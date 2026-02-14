Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
ГоловнаТехнології

Міноборони: у Силах безпілотних систем запрацював цифровий облік майна і техніки зв’язку

Усі дані тепер зібрані в єдиному просторі.

Міноборони: у Силах безпілотних систем запрацював цифровий облік майна і техніки зв’язку
Фото: Міноборони України

У Силах безпілотних систем запрацював цифровий облік майна і техніки зв’язку – без паперової тяганини та довгих погоджень. 

Про це повідомляє Міноборони України.

"Для цього Міноборони разом із Командуванням СБС масштабують систему Управління логістичним забезпеченням. Усі дані тепер зібрані в єдиному просторі. Їх бачать військові частини, командування і служби забезпечення", – ідеться у повідомленні відомства. 

Що це дає на практиці:

  • Точний облік близько 3500 типів майна.
  • Постійне розуміння, що і в якій кількості є в наявності.
  • Швидша обробка заявок на забезпечення.
  • Можливість планувати потреби та оперативно формувати звітність.

Система УЛЗ побудована на базі SAP – програми для управління оборонними ресурсами на основі даних, яку використовують понад 90% армій країн НАТО.

  • Міністерство оборони тестує оновлену відстрочку в "Резерв+" для багатодітних батьків, яка дозволить чоловікам оформлювати відстрочку від мобілізації онлайн незалежно від сімейного стану.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies