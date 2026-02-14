Усі дані тепер зібрані в єдиному просторі.

У Силах безпілотних систем запрацював цифровий облік майна і техніки зв’язку – без паперової тяганини та довгих погоджень.

Про це повідомляє Міноборони України.

"Для цього Міноборони разом із Командуванням СБС масштабують систему Управління логістичним забезпеченням. Усі дані тепер зібрані в єдиному просторі. Їх бачать військові частини, командування і служби забезпечення", – ідеться у повідомленні відомства.

Що це дає на практиці:

Точний облік близько 3500 типів майна.

Постійне розуміння, що і в якій кількості є в наявності.

Швидша обробка заявок на забезпечення.

Можливість планувати потреби та оперативно формувати звітність.

Система УЛЗ побудована на базі SAP – програми для управління оборонними ресурсами на основі даних, яку використовують понад 90% армій країн НАТО.