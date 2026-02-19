Поліція Молдови розслідує підготовку ймовірного замаху на українських діячів

Поліція Молдови розповіла про слідчі дії щодо підготовки ліквідації публічних українських діячів на замовлення російських спецслужб.

Про це йдеться у повідомленні поліції Молдови у телеграмі.

Там зазначається, що офіцери Управління боротьби з організованою злочинністю та слідчі Національного інспекторату розслідувань (INI) спільно з прокурорами PCCOCS ( Прокуратура з боротьби з організованою злочинністю та у особливих справах - ред.) за підтримки бійців спецпідрозділу BPDS "Fulger" сьогодні, 19 лютого, починаючи з 06:00, проводять слідчі дії в межах спільної слідчої групи, сформованої молдовськими поліцейськими та правоохоронними органами України, у справі про підготовку фізичної ліквідації кількох публічних осіб в Україні.

У поліції зазначають, що розслідується злочинна діяльність, керована російськими спецслужбами.

Деталі обіцяють повідомили одразу після завершення процесуальних дій.