Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Поліція Молдови розслідує підготовку ймовірного замаху на українських діячів

Правоохоронці Молдови співпрацюють із українськими колегами. 

Поліція Молдови розслідує підготовку ймовірного замаху на українських діячів
Прапор Молдови
Фото: EPA/UPG

Поліція Молдови розповіла про слідчі дії щодо підготовки ліквідації публічних українських діячів на замовлення російських спецслужб. 

Про це йдеться у повідомленні поліції Молдови у телеграмі. 

Там зазначається, що офіцери Управління боротьби з організованою злочинністю та слідчі Національного інспекторату розслідувань (INI) спільно з прокурорами PCCOCS ( Прокуратура з боротьби з організованою злочинністю та у особливих справах - ред.) за підтримки бійців спецпідрозділу BPDS "Fulger" сьогодні, 19 лютого, починаючи з 06:00, проводять слідчі дії в межах спільної слідчої групи, сформованої молдовськими поліцейськими та правоохоронними органами України, у справі про підготовку фізичної ліквідації кількох публічних осіб в Україні. 

У поліції зазначають, що розслідується злочинна діяльність, керована російськими спецслужбами.

Деталі обіцяють повідомили одразу після завершення процесуальних дій.

