Зеленський: Росія обговорює з США угоду між нею і НАТО

Президент зазначив, що обговорення потенційного членства України повинні проходити з нею, а не росіянами. 

Україні відомо, що Росія обговорює з США і, можливо, кількома країнами Європи, угоду між нею і НАТО. Про це президент Володимир Зеленський сказав у інтерв’ю Пірсу Морґану.

Він підкреслив, що важливо, аби Альянс обговорював потенційний вступ України не з росіянами, а з українцями. Бо це стосується саме їх. 

“Хоча вони можуть робити це і без нас. Можливо, ми чогось не знаємо. У будь-якому разі ми реагуватимемо на несподіванки, якщо вони будуть”, – сказав президент.

Зеленський нагадав, що і попередня, і нинішня адміністрації США не бачать Україну в НАТО.

Він додав, що вважає абсурдною вимогу росіян не розміщувати іноземний контингент в Україні, аби гарантувати не напад українців на Росію. Президент додав, що саме іноземний контингент і був би гарантією того, що Україна не піде на Росію нападати. А от те, що Москва ставить таку вимогу, натякає на можливу підготовку подальших нападів з її боку. 


﻿
