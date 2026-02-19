Канада запровадила нові пріоритетні категорії імміграції для кваліфікованих працівників

Також країна додала у перелік військові спеціальності.

Канада запровадила нові пріоритетні категорії імміграції, щоб залучити кваліфікованих працівників у сферах від науки й медицини до авіації, а також включити окремих іноземних військових кандидатів.

Як пише Reuters, нові категорії відповідають цілям прем’єр-міністра Марка Карні: загалом зменшити кількість нових постійних мешканців, водночас залучаючи висококваліфікованих фахівців і науковців та посилюючи оборонні спроможності для зменшення залежності від США.

Ці зміни покликані повернути імміграцію до сталого рівня й одночасно забезпечити ключові галузі необхідними працівниками. Останніми роками Канада намагалася скоротити потік іммігрантів, щоб зменшити навантаження на житло та соціальні послуги.

Зміни до системи Express Entry у 2026 році допоможуть залучити таланти, які зможуть "робити внесок із першого дня", оскільки країна стикається з дефіцитом кадрів у критично важливих секторах.

До нових категорій увійдуть науковці, топменеджери, працівники транспортної галузі, зокрема пілоти та авіамеханіки, а також іноземні лікарі з канадським досвідом. Також передбачено прийом висококваліфікованих іноземних військових до Збройних сил Канади, зокрема військових лікарів, медсестер і пілотів.

Карні, прагнучи зменшити залежність від США, у вівторок оголосив нову оборонну стратегію: протягом наступного десятиліття планується збільшити державні інвестиції в оборонні дослідження та розробки на 85%, доходи оборонної промисловості більш ніж на 240%, експорт оборонної продукції – на 50% і створити до 125 тисяч нових якісних робочих місць.

Як і інші члени НАТО, Канада пообіцяла довести оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року.

Запрошення в межах уже чинних категорій Express Entry, зокрема для франкомовних кандидатів, медичних працівників і кваліфікованих робітників, надалі проводитимуться паралельно з новими цільовими напрямами.