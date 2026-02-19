Літак Air Force One перефарбують у червоний, білий і синій кольори через забаганку Трампа

Оновлюватимуть модернізований літак, який виконуватиме роль Air Force One, а також менші судна, що регулярно перевозять високопосадовців уряду.

Літак Air Force One перефарбують у червоний, білий і синій кольори. Таку кольорову гаму підтримав президент США Дональд Трамп.

Як пише АР, про це повідомили військові США.

У Повітряних силах Штатів заявили, що для модернізованого літака, який виконуватиме роль Air Force One, а також для інших менших літаків, що регулярно перевозять високопосадовців уряду, буде використано "червону, білу, золоту та темно-синю схему фарбування".

Військові оприлюднили рендер нового вигляду, який відповідає моделі літака, що її бачили в Овальному кабінеті під час зустрічей з іноземними лідерами.

Компанія Boeing нині модифікує два свої літаки 747-800, які мають замінити чинний парк із двох застарілих Boeing 747-200, якими зараз користується президент і які отримують позивний Air Force One, коли президент перебуває на борту.

У 2018 році Трамп розпорядився, щоб ці нові літаки відмовилися від культового синьо-білого дизайну епохи Кеннеді на користь біло-темно-синьої схеми. Згідно з тим планом, верхня половина літака мала бути білою, а нижня, включно з фюзеляжем знизу, – темно-синьою. Від кабіни до хвоста мала проходити темно-червона смуга. Це забарвлення майже повністю збігалося з зовнішнім виглядом особистого літака Трампа.

Перевірка Повітряних сил показала, що темніші кольори збільшать витрати і затримають постачання нових широкофюзеляжних літаків, і в березні 2023 року президент Джо Байден скасував це рішення.

Минулого місяця Трамп заявив журналістам, що "ми хочемо насичений блакитний, а не світло-блакитний", маючи на увазі нинішній колір літака.

"Усьому свій час і місце. Ми змінюватимемо кольори", – додав Трамп.

У заяві Повітряних сил також зазначено, що третій літак Boeing 747-8i буде пофарбований у ті самі кольори.

Міністр оборони Піт Гегсет у травні минулого року офіційно прийняв розкішний літак Boeing 747 від Катару для використання як Air Force One, попри питання щодо етичності та законності прийняття такого дорогого подарунка від іноземної держави.

Міністр ВПС Трой Мейнк минулого червня повідомив законодавцям, що роботи з безпекової модернізації літака коштуватимуть менше ніж 400 мільйонів доларів, але не навів деталей.