Ізраїль підвищив бойову готовність через можливий удар США по Ірану

За даними джерел низки медіа, у Вашингтоні готуються не до короткого удару, а до тривалої кампанії.

Ізраїль перебуває у стані найвищої готовності на тлі оцінок, що президент США Дональд Трамп може найближчими днями схвалити масштабну військову операцію проти Ірану.

Як зазначає Ynet, в адміністрації США вважають, що Іран затягує переговори й не виконує американських вимог. За даними джерел, у Вашингтоні готуються не до короткого удару, а до тривалої кампанії, яка може тривати кілька тижнів. США вже перекинули до регіону додаткові винищувачі, літаки-заправники, розвідувальні та командні борти.

В Ізраїлі виходять з того, що Іран може завдати ракетних ударів по країні навіть якщо Армія оборони Ізраїлю не братиме безпосередньої участі в атаках США. Екстрені служби та Командування тилу готуються до можливого воєнного сценарію.

За інформацією американських і ізраїльських джерел, очікувана операція, якщо її буде схвалено, передбачатиме скоординовані удари США та Ізраїлю і може вийти за межі попереднього 12-денного протистояння в червні. Серед потенційних цілей — об’єкти балістичних ракет і структури Корпусу вартових ісламської революції. Не виключається і сценарій, за якого удари матимуть на меті послаблення або зміну іранського режиму.

Ізраїль, імовірно, зосередиться на знищенні або серйозному пошкодженні іранського ракетного арсеналу. Водночас очікується, що до бойових дій можуть долучитися хусити в Ємені, а також «Хезболла» в Лівані, що створить ризик відкриття кількох фронтів одночасно.