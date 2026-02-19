«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Світ

Ізраїль підвищив бойову готовність через можливий удар США по Ірану

За даними джерел низки медіа, у Вашингтоні готуються не до короткого удару, а до тривалої кампанії. 

Ізраїль підвищив бойову готовність через можливий удар США по Ірану
ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ізраїль перебуває у стані найвищої готовності на тлі оцінок, що президент США Дональд Трамп може найближчими днями схвалити масштабну військову операцію проти Ірану

Як зазначає Ynet, в адміністрації США вважають, що Іран затягує переговори й не виконує американських вимог. За даними джерел, у Вашингтоні готуються не до короткого удару, а до тривалої кампанії, яка може тривати кілька тижнів. США вже перекинули до регіону додаткові винищувачі, літаки-заправники, розвідувальні та командні борти.

В Ізраїлі виходять з того, що Іран може завдати ракетних ударів по країні навіть якщо Армія оборони Ізраїлю не братиме безпосередньої участі в атаках США. Екстрені служби та Командування тилу готуються до можливого воєнного сценарію.

За інформацією американських і ізраїльських джерел, очікувана операція, якщо її буде схвалено, передбачатиме скоординовані удари США та Ізраїлю і може вийти за межі попереднього 12-денного протистояння в червні. Серед потенційних цілей — об’єкти балістичних ракет і структури Корпусу вартових ісламської революції. Не виключається і сценарій, за якого удари матимуть на меті послаблення або зміну іранського режиму.

Ізраїль, імовірно, зосередиться на знищенні або серйозному пошкодженні іранського ракетного арсеналу. Водночас очікується, що до бойових дій можуть долучитися хусити в Ємені, а також «Хезболла» в Лівані, що створить ризик відкриття кількох фронтів одночасно.

﻿
