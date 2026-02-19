Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Північна Корея представила ракетні пускові установки, здатні нести ядерну зброю

Лідер КНДР заявив: "коли ця зброя буде використана насправді, жодна сила не зможе розраховувати на Божий захист. Це справді чудова та приваблива зброя”.

Фото: EPA/UPG

Лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав церемонію представлення великокаліберних реактивних систем залпового вогню, здатних нести ядерні боєголовки. 

Про це повідомляє DW з посиланням на державні ЗМІ.

На церемонії Кім заявив, що нова 600-мм ракетна установка є унікальною та “підходить для спеціальної атаки, тобто для виконання стратегічної місії”.

Кім наполягав, що пускові установки є “стримуючим фактором проти ворогів", не називаючи своїх головних супротивників – Південної Кореї та Сполучених Штатів. Корейські сусіди технічно все ще перебувають у стані війни, хоча перемир'я діє з 1953 року.

Сеул розташований менше ніж за 50 кілометрів від кордону, який розділяє Північну та Південну Корею.

“Коли ця зброя буде використана насправді, жодна сила не зможе розраховувати на Божий захист. Це справді чудова та приваблива зброя”, – сказав Кім.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
  • Пхеньян вже давно створює свій ядерний арсенал і випробовує ракетні технології.
  • Презентація озброєння відбулася напередодні Дев'ятого з'їзду керівної Робітничої партії. За повідомленням KCNA, це подарунок з’їзду. На цій зустрічі визначать економічні та військові цілі Кім Чен Ина на наступні п’ять років. З’їзд може розпочатися вже у четвер або п’ятницю.
