«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Глава МЗС Естонії заявив, що країна не проти розміщення ядерної зброї союзників по НАТО на своїй території

Маргус Тсахкна зауважив, що у Естонії немає такої доктрини, яка виключала б це.

Глава МЗС Естонії заявив, що країна не проти розміщення ядерної зброї союзників по НАТО на своїй території
Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна
Фото: EPA/UPG

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що за потреби країна може розмістити на своїй території ядерну зброю союзників. Про це повідомляє ERR

Говорячи про ядерне стримування, Тсахкна сказав, що, на його думку, Європі не слід відкидати наднаціональне ядерне стримування НАТО. За його словами, за потреби Естонія готова розмістити на своїй території ядерну зброю союзників.

"Ми не проти розміщення ядерної зброї на нашій території. У нас немає такої доктрини, яка виключала б це, якщо НАТО вважатиме за необхідне відповідно до наших планів оборони розмістити, наприклад, ядерну зброю і на нашій території", – сказав міністр.

