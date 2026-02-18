Глава МЗС Естонії заявив, що країна не проти розміщення ядерної зброї союзників по НАТО на своїй території

Маргус Тсахкна зауважив, що у Естонії немає такої доктрини, яка виключала б це.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що за потреби країна може розмістити на своїй території ядерну зброю союзників. Про це повідомляє ERR.

Говорячи про ядерне стримування, Тсахкна сказав, що, на його думку, Європі не слід відкидати наднаціональне ядерне стримування НАТО. За його словами, за потреби Естонія готова розмістити на своїй території ядерну зброю союзників.

"Ми не проти розміщення ядерної зброї на нашій території. У нас немає такої доктрини, яка виключала б це, якщо НАТО вважатиме за необхідне відповідно до наших планів оборони розмістити, наприклад, ядерну зброю і на нашій території", – сказав міністр.