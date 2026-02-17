Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
ГоловнаСвіт

Швеція вважає РФ «головною військовою загрозою» для країни і НАТО

Агресивна поведінка Москви стає дедалі непередбачуванішою, вважають у Стокгольмі.

Швеція вважає РФ «головною військовою загрозою» для країни і НАТО
військові навчання у Балтійськму морі
Фото: EPA/UPG

Військова розвідка та служба безпеки Швеції у щорічному звіті назвала Росію «головною військовою загрозою» для країни та всього Альянсу, повідомляє Politico.

Стокгольм застерігає, що агресивна поведінка Москви стає дедалі непередбачуванішою.

Шведські спецслужби навели конкретні приклади ворожих дій РФ у регіоні Балтійського моря: це і порушення повітряного простору, і диверсії та кібероперації. Розвідники описують стратегію Кремля як «опортуністичну та агресивну».

Шведська влада вважає загрозу з боку РФ «серйозною та конкретною», зазначаючи, що дії Москви можуть спровокувати небезпечне загострення.

Естонська розвідка повідомляла, що Росія збільшила виробництво артилерійських снарядів у 17 разів порівняно з періодом до 2022 року. Це свідчить про довгострокові мілітарні плани Кремля, які не зупиняться навіть після завершення війни в Україні.

У НАТО наголосили, що єдиним запобіжником від нападу РФ залишається колективна оборона та готовність країн Альянсу підвищувати витрати на оборону до 3,5% ВВП.

Попри нарощування потужностей РФ, естонська розвідка закликає уникати паніки, оскільки наразі немає прямих ознак того, що Москва наважиться атакувати НАТО найближчим часом через посилені заходи безпеки в Європі.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies