Швеція вважає РФ «головною військовою загрозою» для країни і НАТО

Військова розвідка та служба безпеки Швеції у щорічному звіті назвала Росію «головною військовою загрозою» для країни та всього Альянсу, повідомляє Politico.

Стокгольм застерігає, що агресивна поведінка Москви стає дедалі непередбачуванішою.

Шведські спецслужби навели конкретні приклади ворожих дій РФ у регіоні Балтійського моря: це і порушення повітряного простору, і диверсії та кібероперації. Розвідники описують стратегію Кремля як «опортуністичну та агресивну».

Шведська влада вважає загрозу з боку РФ «серйозною та конкретною», зазначаючи, що дії Москви можуть спровокувати небезпечне загострення.

Естонська розвідка повідомляла, що Росія збільшила виробництво артилерійських снарядів у 17 разів порівняно з періодом до 2022 року. Це свідчить про довгострокові мілітарні плани Кремля, які не зупиняться навіть після завершення війни в Україні.

У НАТО наголосили, що єдиним запобіжником від нападу РФ залишається колективна оборона та готовність країн Альянсу підвищувати витрати на оборону до 3,5% ВВП.

Попри нарощування потужностей РФ, естонська розвідка закликає уникати паніки, оскільки наразі немає прямих ознак того, що Москва наважиться атакувати НАТО найближчим часом через посилені заходи безпеки в Європі.