Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Опитування: Кожен п'ятий європеєць вважає, що диктатура може бути кращою, ніж демократія

Найвищий рівень розчарування в роботі демократичної системи зафіксовано в Греції (76%), Франції (68%) та Румунії (66%).

Опитування: Кожен п'ятий європеєць вважає, що диктатура може бути кращою, ніж демократія
Греція
Фото: EPA/UPG

Нове дослідження, проведене у п'яти країнах Європи, виявило глибоке невдоволення громадян тим, як демократичні інститути працюють на практиці. При цьому значна меншість опитаних не вважає ультраправі сили загрозою для державного ладу, пише Politico.

Так, 22% респондентів вважають, що в певних випадках диктатура може бути кращою за демократію.

26% опитаних погодилися з тезою, що країні потрібен «сильний лідер», який міг би обмежувати демократичні права та не звітувати перед громадянами.

69% європейців усе ж рішуче відкидають ідею авторитарного правління.

Найвищий рівень розчарування в роботі демократичної системи зафіксовано в Греції (76%), Франції (68%) та Румунії (66%). Навіть у традиційно стабільних країнах, як-от Великобританія і Швеція, рівень невдоволення становить 42% та 32% відповідно.

«Країни на кшталт Румунії, що демонструють стрімке економічне зростання, не показують більшої довіри до ліберальної демократії. Багаті країни, як Швеція, бачать, як їхні інститути опиняються під тиском, а Франція перебуває у глибокій кризі», — зазначає професор політології Манчестерського університету Дімітріс Пападімітріу.

Найвищий рівень довіри серед опитаних зберігає Євросоюз (43%). Натомість медіа довіряють лише 27%, а політичним партіям — 24%. Крім того, третина респондентів не вважає посилення позицій ультраправих партій небезпечним для демократії.

Експерти наголошують, що результати свідчать не про відмову від демократичних ідеалів як таких, а про гостру недовіру до еліт і чинних політичних механізмів.

﻿
