Найвищий рівень розчарування в роботі демократичної системи зафіксовано в Греції (76%), Франції (68%) та Румунії (66%).

Нове дослідження, проведене у п'яти країнах Європи, виявило глибоке невдоволення громадян тим, як демократичні інститути працюють на практиці. При цьому значна меншість опитаних не вважає ультраправі сили загрозою для державного ладу, пише Politico.

Так, 22% респондентів вважають, що в певних випадках диктатура може бути кращою за демократію.

26% опитаних погодилися з тезою, що країні потрібен «сильний лідер», який міг би обмежувати демократичні права та не звітувати перед громадянами.

69% європейців усе ж рішуче відкидають ідею авторитарного правління.

Найвищий рівень розчарування в роботі демократичної системи зафіксовано в Греції (76%), Франції (68%) та Румунії (66%). Навіть у традиційно стабільних країнах, як-от Великобританія і Швеція, рівень невдоволення становить 42% та 32% відповідно.

«Країни на кшталт Румунії, що демонструють стрімке економічне зростання, не показують більшої довіри до ліберальної демократії. Багаті країни, як Швеція, бачать, як їхні інститути опиняються під тиском, а Франція перебуває у глибокій кризі», — зазначає професор політології Манчестерського університету Дімітріс Пападімітріу.

Найвищий рівень довіри серед опитаних зберігає Євросоюз (43%). Натомість медіа довіряють лише 27%, а політичним партіям — 24%. Крім того, третина респондентів не вважає посилення позицій ультраправих партій небезпечним для демократії.

Експерти наголошують, що результати свідчать не про відмову від демократичних ідеалів як таких, а про гостру недовіру до еліт і чинних політичних механізмів.