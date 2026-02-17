FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
У Ленінградській області Росії стався вибух у військовій комендатурі, є загиблі

Повідомляється щонайменше про трьох загиблих. 

У Ленінградській області Росії стався вибух у військовій комендатурі, є загиблі
Росія, вибух у військовій комендатурі
Фото: Astra

У будівлі військової комендатури у місті Сертолово Ленінградської області Росії 17 лютого стався вибух.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на місцеві телеграм-канали.

За даними каналу Mash, вибух стався на третьому поверсі близько 14:20. На опублікованих фото видно, що частково обвалилися другий і третій поверхи, а також - перекриття на горищі. 

Повідомляється про трьох загиблих. Під завалами можуть залишатися ще кілька осіб. Що спричинило вибух, наразі невідомо.

Губернатор області Олександр Дрозденко підтвердив факт вибуху і повідомив, що доручив силовикам надати допомогу щодо розбору завалів та порятунку постраждалих. За його словами, причини вибуху встановлюються.

﻿
