У Ленінградській області Росії стався вибух у військовій комендатурі, є загиблі

У будівлі військової комендатури у місті Сертолово Ленінградської області Росії 17 лютого стався вибух.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на місцеві телеграм-канали.

За даними каналу Mash, вибух стався на третьому поверсі близько 14:20. На опублікованих фото видно, що частково обвалилися другий і третій поверхи, а також - перекриття на горищі.

Повідомляється про трьох загиблих. Під завалами можуть залишатися ще кілька осіб. Що спричинило вибух, наразі невідомо.

Губернатор області Олександр Дрозденко підтвердив факт вибуху і повідомив, що доручив силовикам надати допомогу щодо розбору завалів та порятунку постраждалих. За його словами, причини вибуху встановлюються.