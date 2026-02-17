Церемонію інавгурації провели просто неба на Південній площі будівлі Національного парламенту, а не в президентській резиденції Бангабхабан, де зазвичай відбуваються такі заходи.

Лідер Націоналістичної партії Бангладеш Тарік Рахман у вівторок склав присягу як прем'єр-міністр країни.

Як пише Reuters, це знаменує рішучий політичний поворот у південноазійській державі після перемоги його партії на парламентських виборах.

60-річний Рахман – син колишньої прем’єр-міністерки Халеди Зії та вбитого президента Зіаура Рахмана. У гурдні минулого року він повернувся до Бангладеш після 17 років вигнання в Лондоні.

Президент Мохаммед Шахабуддін прийняв присягу Рахмана та членів його кабінету в присутності провідних політиків, дипломатів, цивільних і військових посадовців, а також представників запрошених країн, зокрема Китаю, Індії та Пакистану.

Націоналістична партія (BNP) Рахмана здобула конституційну більшість у дві третини місць і повернулася до влади після майже двадцяти років. Ісламістська партія "Джамаат-е-Ісламі", яка вперше брала участь у виборах після скасування заборони 2013 року (після усунення Шейх Хасіни), отримала рекордні 68 мандатів.

Партії Хасіни "Авамі ліг" заборонили брати участь у виборах після анулювання її реєстрації виборчою комісією.

"Джамаат" та її союзники, зокрема Національна громадянська партія, очолювана молодіжними активістами, які відіграли ключову роль у поваленні Хасіни, сформують опозицію.

Опоненти давно критикували політичне минуле Рахмана та вказували на звинувачення в корупції, які він заперечує, однак його повернення мобілізувало прихильників і змінило виборчу кампанію BNP.

Голосування в четвер стало першими за багато років по-справжньому конкурентними виборами і відбулося після заворушень в країні у 2024 році, які повалили тодішню прем’єр-міністерку Шейх Хасіну.

У своїй першій заяві після виборів Рахман закликав до спокою та стриманості, наголосивши: "Мир, закон і порядок мають бути забезпечені за будь-яку ціну". Він закликав прихильників уникати помсти, попередивши: "Ми не будемо терпіти жодного хаосу".

