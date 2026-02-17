FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
У віці 84 років помер американський правозахисник Джессі Джексон

З листопада він перебував на стаціонарному лікуванні. 

У віці 84 років помер американський правозахисник Джессі Джексон
Джессі Джексон
Фото: Brintannica

Американський правозахисник і політик Джессі Джексон помер у віці 84 років. Він балотувався на пост президента – у 1984 і 1988 роках, пише Times

Джексон перебував на стаціонарному лікуванні неврологічного розладу з листопада. Причина його смерті поки не озвучена, додає BBC

Правозахисник страждав на прогресуючий над'ядерний параліч, а з 2017 року – на хворобу Паркінсона. Попри захворювання, він продовжував правозахисну діяльність. 

Джексон помер у колі сім'ї.

Заснована ним правозахисна організація Rainbow Push Coalition писала, що Джессі Джексон народився 8 жовтня 1941 року в Грінвіллі, штат Південна Кароліна. Закінчив державні школи в Грінвіллі, а потім вступив до Іллінойського університету за футбольною стипендією. Пізніше він перевівся до Державного університету Північної Кароліни A&T, який закінчив у 1964 році. Він розпочав своє богословське навчання в Чиказькій богословській семінарії, але відклав його, коли почав працювати на повний робочий день у русі за громадянські права разом з доктором Мартіном Лютером Кінгом-молодшим. Він був висвячений 30 червня 1968 року преподобним Клеєм Евансом і отримав ступінь магістра богослов'я в Чиказькій богословській семінарії у 2000 році.

За свою роботу в галузі прав людини та громадянських прав і ненасильницьких соціальних змін преподобний Джексон отримав понад 40 почесних докторських ступенів і часто читає лекції у провідних коледжах та університетах, включаючи Говардський, Єльський, Принстонський, Морхаусський, Гарвардський, Колумбійський, Стенфордський та Гемптонський. У листопаді 2007 року він був удостоєний звання почесного члена Коледжу Ріджентс-Парк при Оксфордському університеті у Великій Британії, а також отримав почесну стипендію від Університету Едж-Гілл у Ліверпулі, Англія. У березні 2010 року преподобного Джексона прийняли до престижного англійського товариства Кембриджського союзу. У квітні 2010 року йому було присвоєно почесний докторський ступінь в Університеті Квазулу-Натал у Південній Африці.

﻿
