У віці 84 років помер американський правозахисник Джессі Джексон

Американський правозахисник і політик Джессі Джексон помер у віці 84 років. Він балотувався на пост президента – у 1984 і 1988 роках, пише Times.

Джексон перебував на стаціонарному лікуванні неврологічного розладу з листопада. Причина його смерті поки не озвучена, додає BBC.

Правозахисник страждав на прогресуючий над'ядерний параліч, а з 2017 року – на хворобу Паркінсона. Попри захворювання, він продовжував правозахисну діяльність.

Джексон помер у колі сім'ї.

Заснована ним правозахисна організація Rainbow Push Coalition писала, що Джессі Джексон народився 8 жовтня 1941 року в Грінвіллі, штат Південна Кароліна. Закінчив державні школи в Грінвіллі, а потім вступив до Іллінойського університету за футбольною стипендією. Пізніше він перевівся до Державного університету Північної Кароліни A&T, який закінчив у 1964 році. Він розпочав своє богословське навчання в Чиказькій богословській семінарії, але відклав його, коли почав працювати на повний робочий день у русі за громадянські права разом з доктором Мартіном Лютером Кінгом-молодшим. Він був висвячений 30 червня 1968 року преподобним Клеєм Евансом і отримав ступінь магістра богослов'я в Чиказькій богословській семінарії у 2000 році.

За свою роботу в галузі прав людини та громадянських прав і ненасильницьких соціальних змін преподобний Джексон отримав понад 40 почесних докторських ступенів і часто читає лекції у провідних коледжах та університетах, включаючи Говардський, Єльський, Принстонський, Морхаусський, Гарвардський, Колумбійський, Стенфордський та Гемптонський. У листопаді 2007 року він був удостоєний звання почесного члена Коледжу Ріджентс-Парк при Оксфордському університеті у Великій Британії, а також отримав почесну стипендію від Університету Едж-Гілл у Ліверпулі, Англія. У березні 2010 року преподобного Джексона прийняли до престижного англійського товариства Кембриджського союзу. У квітні 2010 року йому було присвоєно почесний докторський ступінь в Університеті Квазулу-Натал у Південній Африці.