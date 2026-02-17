FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
У Швейцарії через снігову лавину зійшов з рейок потяг

В Альпах зафіксовано максимальний п'ятий рівень загрози лавин через сильні снігопади.

У Швейцарії через снігову лавину зійшов з рейок потяг
Залізнична аварія в Швейцарії
Фото: Guardian

Поблизу швейцарського міста Гоппенштайн через снігову лавину відбулася залізнична аварія, в якій постраждали п'ятеро людей.

Як пише The Guardian, потяг зійшов з рейок під час виходу з тунелю через масив снігу. На щастя, минулося без жертв.

В західній частині Альп у багатьох місцевостях наразі оголошено найвищий п'ятий рівень небезпеки сходження лавин. Така ситуація описується рятувальниками як надзвичайно рідкісна. Причиною стали рясні снігопади. 

Упродовж вікенду декілька груп альпіністів загинули через потрапляння у лавини. Також на початку лютого було зафіксовано найбільшу кількість смертей в горах упродовж тижня - одразу 13 альпіністів, лижників та туристів стали жертвами гір. 

