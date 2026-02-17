У Швейцарії через снігову лавину зійшов з рейок потяг

Поблизу швейцарського міста Гоппенштайн через снігову лавину відбулася залізнична аварія, в якій постраждали п'ятеро людей.

Як пише The Guardian, потяг зійшов з рейок під час виходу з тунелю через масив снігу. На щастя, минулося без жертв.

В західній частині Альп у багатьох місцевостях наразі оголошено найвищий п'ятий рівень небезпеки сходження лавин. Така ситуація описується рятувальниками як надзвичайно рідкісна. Причиною стали рясні снігопади.

Упродовж вікенду декілька груп альпіністів загинули через потрапляння у лавини. Також на початку лютого було зафіксовано найбільшу кількість смертей в горах упродовж тижня - одразу 13 альпіністів, лижників та туристів стали жертвами гір.