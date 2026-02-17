У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Барак Обама пояснив свій коментар про існування прибульців

Впевнена заява колишнього президента США спричинила спекуляції про те, що він знає щось про позаземні форми життя.

Барак Обама
Фото: EPA/UPG

Експрезидент Сполучених Штатів Барак Обама поклав край дискусії, яка виникла після його участі у подкасті, де він впевнено заявив, що прибульці існують.

Як пише Deutsche Welle, Обама відповідав на бліц-запитання ведучого і, коли мова дійшла до прибульців, швидко сказав: "Вони реальні, хоча я сам їх і не бачив".

44-ий президент США згодом пояснив, що його слова не варто сприймати як розголошення таємної інформації. Обама є прихильником думки, що існування позаземних форм життя у величезному всесвіті є статистично досить ймовірним. При цьому демократ запевнив, що за час його президентства не було зафіксовано жодних контактів чи інших доказів, що прибульці справді є. 

Ще з часів Холодної війни конспірологи вважають, що уряд США приховує інформацію про інциденти з іншопланетними формами життя. Найбільше теорій пов'язані з таємничою Зоною 51 - секретним об'єктом у пустелі Невада, де проводилися випробування зброї та військові експерименти. 

