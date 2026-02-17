Барак Обама пояснив свій коментар про існування прибульців

Впевнена заява колишнього президента США спричинила спекуляції про те, що він знає щось про позаземні форми життя.

Експрезидент Сполучених Штатів Барак Обама поклав край дискусії, яка виникла після його участі у подкасті, де він впевнено заявив, що прибульці існують.

Як пише Deutsche Welle, Обама відповідав на бліц-запитання ведучого і, коли мова дійшла до прибульців, швидко сказав: "Вони реальні, хоча я сам їх і не бачив".

44-ий президент США згодом пояснив, що його слова не варто сприймати як розголошення таємної інформації. Обама є прихильником думки, що існування позаземних форм життя у величезному всесвіті є статистично досить ймовірним. При цьому демократ запевнив, що за час його президентства не було зафіксовано жодних контактів чи інших доказів, що прибульці справді є.

Ще з часів Холодної війни конспірологи вважають, що уряд США приховує інформацію про інциденти з іншопланетними формами життя. Найбільше теорій пов'язані з таємничою Зоною 51 - секретним об'єктом у пустелі Невада, де проводилися випробування зброї та військові експерименти.