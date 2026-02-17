У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Австрії 21-річного чоловіка офіційно звинуватили у підготовці теракту на концерті Тейлор Свіфт

Зловмисник належав до "Ісламської держави" і планував вибухи та стрілянину у Відні. 

В Австрії 21-річного чоловіка офіційно звинуватили у підготовці теракту на концерті Тейлор Свіфт
Фани Тейлор Свіфт біля її зображення
Фото: EPA/UPG

Австрійська прокуратура офіційно висунула звинувачення 21-річному чоловіку, який у серпні 2024 року мав здійснити теракт на віденському концерті популярної американської співачки Тейлор Свіфт.

Як пише Deutsche Welle, злочинець готував вибуховий пристрій, начинений шрапнеллю, а також дізнавався про способи купівлі стрілецької зброї. З травня 2023 року він належав до терористичної організації "Ісламська держава" і активно поширював пропаганду в інтернеті. Інструкції щодо здійснення атаки на віденському стадіоні "Ернст Гаппель" йому передавали інші терористи.

Якщо суд визнає нападника винним, він може провести за ґратами до 20 років. Одного з його помічників, 16-річного хлопця з Німеччини, минулоріч у Берліні засудили до 18 місяців умовного ув'язнення. 

Запобігти теракту на концерті Тейлор Свіфт у Відні австрійським правоохоронцям вдалося завдяки інформації від американських спецслужб. Попри затримання злочинця, виступи співачки зрештою були скасовані. 

