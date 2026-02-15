У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Генерал Бен Ходжес: «Те, про що можуть домовитися США і Росія, не означає нічого. Вирішальним є те, на що погодиться Україна»

На полях Мюнхенської безпекової конференції колишній командувач Сухопутних сил США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес розповів в бліцінтерв’ю LB.ua, що не має довіри до переговорів із Росією, і вважає, що Україна може дозволити собі не погоджуватися на підкилимні домовленості Вашингтона та Москви, якщо такі є. Генерал Ходжес також вважає, що справжні гарантії безпеки Україна може забезпечити собі тільки сама. 

Генерал Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі
Фото: EPA

Якою, на вашу думку, могла б бути система гарантій безпеки для України?

Я думаю, що найкращою гарантією для України є те, що ви робите для себе. І те, як європейські країни допомагають розвивати оборонну промисловість. Я не знаю, що саме мають на увазі у США, коли говорять про гарантії, і не знаю, які конкретні механізми вони розглядають.

Ви вважаєте прийнятними вимоги до Україні щодо Донбасу та пропозиції про зупинення бойових дій по лінії фронту?

По-перше, я абсолютно не довіряю Росії в тому, що вона коли-небудь дотримуватиметься таких домовленостей, якщо її до цього не примусять. Поки я не побачу чогось, що реально змусить Росію це виконувати, цього просто не станеться.

Росія весь час говорить про переговори, створюючи, умовно кажучи, «заохочувальну атмосферу». Чи вірите ви, що США та РФ можуть домовитися про щось між собою — без урахування позиції України?

В будь-якому разі, якщо Україна з цим не погодиться, то це не має жодного значення. Те, про що можуть домовитися США і Росія, не означає нічого. Вирішальним є те, на що погодиться Україна. Саме тому я вважаю прикрим, що адміністрація США чинить так багато тиску на Україну замість того, щоб тиснути на Росію.

У вас зберігається довіра до майбутнього євроатлантичного майбутнього?

Слухайте, мені не подобається риторика адміністрації щодо НАТО, і я хвилююся через питання довіри. Але врешті-решт я переконаний, що Сполучені Штати виконають свої зобов’язання.

Маріанна Присяжнюк, журналістка
