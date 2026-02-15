Ліміт річного обороту для спрощеної системи оподаткування зменшується з 60 до 10 млн рублів.

Із 2026 року російський ринок онлайн-торгівлі зазнає суттєвих змін через оновлення податкового законодавства.

Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки України, маркетплейси у РФ можуть втратити свою ключову конкурентну перевагу – доступні ціни.

За оцінками, вже в перший рік після змін ціни можуть зрости щонайменше на 5%, і це лише початковий етап більш масштабної трансформації ринку.

Найбільше нововведення вдарить по малому та середньому бізнесу. Ліміт річного обороту для спрощеної системи оподаткування зменшується з 60 до 20 млн рублів, а згодом – до 10 млн рублів.

Підприємці, які перевищать ці межі, будуть змушені перейти на загальну систему та сплачувати ПДВ, ставка якого зросте до 22%.

Це призведе до зниження маржинальності бізнесу, а додаткові витрати продавці, ймовірно, перекладуть на кінцевого споживача.

Посилення контролю за імпортом

Паралельно російська влада посилює контроль за імпортними поставками, намагаючись ліквідувати «сірі» схеми ввезення товарів. Конфіскації партій продукції та зростання митних витрат можуть додатково підвищити ціни ще на 10–30%.

Найбільше це торкнеться категорій товарів, які традиційно забезпечували привабливість маркетплейсів:

електроніки,

товарів для дому,

одягу,

дитячих іграшок.

Очікується, що частина дешевої продукції зникне з онлайн-платформ або стане значно дорожчою.

За інформацією розвідки, ці процеси є прямим наслідком економічного тиску, спричиненого війною проти України, санкційною політикою, розривом логістичних ланцюгів та посиленням фіскального навантаження всередині країни.

Аналітики прогнозують, що замість тисяч дрібних продавців на ринку залишаться великі гравці, які працюватимуть за вищими цінами та з меншим асортиментом.

Для споживачів у РФ це означає поступове подорожчання більшості товарів і звуження вибору. Маркетплейси, які раніше асоціювалися з доступністю та широким асортиментом, дедалі більше відображають загальний стан економіки країни в умовах міжнародної ізоляції та структурної кризи.