Генштаб підтвердив ураження Силами оборони нафтового терміналу “Таманьнефтегаз” на півдні РФ

Генштаб підтвердив ураження Силами оборони України нафтового терміналу на півдні РФ та ЗРГК “Панцирь-С1” на ТОТ Криму.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У рамках послідовних заходів зі зниження наступального та економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ураження по важливих військових та стратегічних об’єктах ворога в глибині його території та на ТОТ", – ідеться у повідомленні.

Підтверджено ураження нафтового терміналу “Таманьнефтегаз” в районі селища Волна, (Краснодарський край, РФ). На території об’єкту зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються.

Як зазначають у Силах безпілотних систем, "Таманьнефтегаз" — великий російський експортний термінал поблизу порту Тамань (Краснодарський край, рф). Об’єкт спеціалізується на перевалці нафти, нафтопродуктів і зріджених вуглеводневих газів із резервуарних парків для подальшого відвантаження морськими суднами.

Термінал забезпечує функціонування експортної інфраструктури російської нафти та підтримує логістичні спроможності Чорноморського флоту рф. Близькість до Кримського мосту й тимчасово окупованого Криму посилює його роль у тиловому забезпеченні угруповання противника в акваторії Чорного моря.

Крім того, у районі селища Кача та ТОТ АР Крим успішно уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" противника.

Також за минулу добу завдано ураження по об'єктах загарбників на інших напрямках. Зокрема, у районі Вільного (ТОТ Донецької області) уражено ремонтний підрозділ зі складу однієї з артилерійських бригад ЗС РФ.

А у районі Любимівки на ТОТ Запорізької області зафіксовано влучання по району зосередження живої сили окупантів.

Втрати противника та завдані ворогу збитки уточнюються.

У Генштабі наголошують, що Сили оборони України продовжать системну роботу над виснаженням бойових спроможностей ворога і руйнуванням його військової інфраструктури до повного припинення збройної агресії РФ проти України.