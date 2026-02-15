Головне за ніч та ранок неділі, 15 лютого: 205 боєзіткнень, атака на залізничну інфраструктуру Одещини, затримання Галущенка

Нічна повітряна атака, 205 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, відновлення теплопостачання в Києві.

За цей тиждень РФ застосувала по Україні близько 1300 ударних дронів, понад 1200 керованих авіаційних бомб і 50 ракет, майже всі з них балістичні. Під час Мюнхенської безпекової конференції Україна домовилася з партнерами про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент наголошує, що головною ціллю ударів РФ залишається енергетика. Росіяни навмисно комбінують удари так, щоб знищити українську генерацію, підстанції, мережу. "Багато ударів було по житловій інфраструктурі. Значну частину ракет наші воїни збивають, але, на жаль, не всі. Тому в захисті життя не може бути пауз", – додає Президент.

"У Мюнхені ми домовилися з лідерами Берлінського формату про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги для України до 24 лютого. Я вдячний партнерам за готовність допомагати, і ми розраховуємо, що всі постачання надійдуть оперативно. ППО потрібне Україні на кожен день, щоб позбавити Росію важелів терору. Дякую всім, хто допомагає", – додає глава держави.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 205 боєзіткнень, понад чверть боїв (59) – на Покровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку противник 19 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя, Рибного та у бік Зеленого, Добропілля, Залізничного, Прилук.

Сили оборони України уразили три райони зосередження особового складу та важливу ціль росіян.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1250 російських військових, знищили 4 ворожі танки та 6 броньовиків противника. Загальні втрати РФ на війні в Україні становлять близько 1 253 270 осіб.

Уночі ворог масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей збили сили ППО, проте внаслідок влучання та падіння уламків є пошкодження цивільної та транспортної інфраструктури.

В Одеському районі пошкоджено адміністративні обʼєкти залізничної станції. Також повторним ударом пошкоджено залізничну цистерну з розливом та згорянням палива. Пожежі ліквідовані.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. На місцях продовжують працювати усі профільні служби.

"У ніч на 15 лютого (з 18:30 14 лютого) противник атакував 83 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерове, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 50 із них – "шахеди", – повідомили Повітряні Сили.

За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 55 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

У ще 1100 київських будинків вдалося повернути теплопостачання після атаки РФ 12 лютого, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Тобто тепло повернули вже в 1500 будинків із тих що опинилися без теплопостачання внаслідок атаки ворога на інфраструктуру Києва 12 лютого (2600 будинків)", – ідеться у повідомленні.

Комунальники працюють, щоб відновити теплопостачання в інші багатоповерхівки.

Уночі 15 лютого ексміністра енергетики Германа Галущенка затримали при спробі перетину кордону, пише "Укрправда" з посиланням на співрозмовника в політичних колах.

За уточненою інформацією джерела, Германа Галущенка зняли з потяга.

Також співрозмовник "УП" додає, що прикордонники мали запит від НАБУ та САП щодо Галущенка – для отримання інформації у разі його спроби перетнути кордон. Така практика застосовується, якщо людина фігурує у кримінальних справах.

Тримаймося!