Окупанти атакували залізничну інфраструктуру Одещини

Також пожежа виникла у закинутій будівлі.

Окупанти атакували залізничну інфраструктуру Одещини
наслідки ворожих атак по Одеській області
Фото: ДСНС Одещини

Уночі 15 лютого російські окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками. Унаслідок влучань та падіння уласмків виникли пожежі.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Вночі ворог масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей збили сили ППО, проте внаслідок влучання та падіння уламків є пошкодження цивільної та транспортної інфраструктури.

Фото: ДСНС Одещини

В Одеському районі пошкоджено адміністративні обʼєкти залізничної станції. Також повторним ударом пошкоджено залізничну цистерну з розливом та згорянням палива. Пожежі ліквідовані. 

Окрім цього, внаслідок атаки сталося загоряння даху закинутої одноповерхової будівлі. Пожежу оперативно ліквідовано.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. На місцях продовжують працювати усі профільні служби.

  • РФ уночі атакувала Україну 83 ударними БпЛА. Сили ППО знешкодили 55 безпілотників. Повітряна атака триває.
