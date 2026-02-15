Росіяни вдарили дроном по Дніпровському району Херсона, є поранений

Постраждалого доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.

"Орієнтовно о 09:00 російські окупанти атакували з дрона Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожого удару 38-річний чоловік дістав контузію, уламкові поранення обличчя, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

