ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили дроном по Дніпровському району Херсона, є поранений

Унаслідок удару постраждав 38-річний чоловік.

Росіяни вдарили дроном по Дніпровському району Херсона, є поранений
Фото: Скріншот

Уранці 15 лютого російські окупанти атакували дроном Дніпровський район міста Херсон. Унаслідок атаки постраждав цивільний.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 09:00 російські окупанти атакували з дрона Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожого удару 38-річний чоловік дістав контузію, уламкові поранення обличчя, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", – ідеться у повідомленні. 

Постраждалого доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.

﻿
