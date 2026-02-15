Галущенка затримали при спробі виїзду з України (доповнено)

Уночі 15 лютого ексміністра енергетики Германа Галущенка затримали при спробі перетину кордону.

Про це спершу повідомила "Укрправда" з посиланням на співрозмовника в політичних колах. Згодом це підтвердили в НАБУ.

За уточненою інформацією джерела, Германа Галущенка зняли з потяга.

Також співрозмовник "УП" додає, що прикордонники мали запит від НАБУ та САП щодо Галущенка – для отримання інформації у разі його спроби перетнути кордон. Така практика застосовується, якщо людина фігурує у кримінальних справах.

У НАБУ підтвердили затримання Галущенка: "Сьогодні під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас", – ідеться у повідомленні.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства. Деталі побоіцяли повідомити згодом.

Верховна Рада 19 листопада минулого року відправила Галущенка у відставку після появи розслідування НАБУ і САП про масштабну корупцію в енергетиці.