Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
ГоловнаСуспільствоВійна

Кількість жертв російської атаки на Одесу 27 січня зросла до 5 людей, – МВА

Уночі у лікарні помер чоловік 1948 року народження, який зазнав тяжких травм

Кількість жертв російської атаки на Одесу 27 січня зросла до 5 людей, – МВА
Сергій Лисак
Фото: facebook/Сергій Лисак

Унаслідок російської атаки на Одеса 27 січня кількість загиблих зросла до п’яти осіб. 

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, вночі у лікарні помер чоловік 1948 року народження, який зазнав тяжких травм під час обстрілу. Постраждалий отримав значні опіки та отруєння продуктами горіння у власному будинку на вулиці Балківській. Увесь цей час він перебував у реанімації опікового відділення.

"Лікарі робили все можливе, але травми виявилися занадто важкими", – зазначив Лисак.

Очільник адміністрації висловив щирі співчуття рідним і близьким померлого.

Нагадаємо, внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. На місці працювали рятувальні служби та медики. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies