Уночі у лікарні помер чоловік 1948 року народження, який зазнав тяжких травм

Унаслідок російської атаки на Одеса 27 січня кількість загиблих зросла до п’яти осіб.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, вночі у лікарні помер чоловік 1948 року народження, який зазнав тяжких травм під час обстрілу. Постраждалий отримав значні опіки та отруєння продуктами горіння у власному будинку на вулиці Балківській. Увесь цей час він перебував у реанімації опікового відділення.

"Лікарі робили все можливе, але травми виявилися занадто важкими", – зазначив Лисак.

Очільник адміністрації висловив щирі співчуття рідним і близьким померлого.

Нагадаємо, внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. На місці працювали рятувальні служби та медики. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.