Унаслідок російської атаки на Одеса 27 січня кількість загиблих зросла до п’яти осіб.
Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, вночі у лікарні помер чоловік 1948 року народження, який зазнав тяжких травм під час обстрілу. Постраждалий отримав значні опіки та отруєння продуктами горіння у власному будинку на вулиці Балківській. Увесь цей час він перебував у реанімації опікового відділення.
"Лікарі робили все можливе, але травми виявилися занадто важкими", – зазначив Лисак.
Очільник адміністрації висловив щирі співчуття рідним і близьким померлого.
Нагадаємо, внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. На місці працювали рятувальні служби та медики. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.
- В ніч на вівторок росіяни обстріляли ударними дронами Одесу. У місті зафіксовані серйозні пошкодження об'єктів інфраструктури. 23 людини зазнали поранень.