ГоловнаСуспільствоВійна

​На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 39 ворожих атак

Загалом на фронті від початку доби відбулося 129 боєзіткнень.

​На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 39 ворожих атак
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Противник продовжує свої спроби просуватися вглиб території України. Сили оборони стримують ворога. Від початку доби на фронті відбулося 129 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Продовжуються обстріли прикордонних районів. На території Сумської області сьогодні постраждали населені пункти: Рогізне, Рижівка, Прогрес, Бачівськ, Іскрисківщина, Будки, Кучерівка, Кружок, Нововасилівка. На Чернігівщині: Михальчина Слобода, Бучки, Лисківщина, Пльохів, Ясна Поляна.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 78 обстрілів населених пунктів та позицій наших підрозділів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у бік населених пунктів Ветеринарне та Вовчанські Хутори. Наразі спроби ворога покращити свої позиції не спостерігаються.

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався просуватися в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дві спроби загарбників просунутися в бік Ставків та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку окупанти чотири рази намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Ямполя, Закітного, Кривої Луки та Рай-Олександрівки. Два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку наступальні дії ворога не спостерігаються.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 26 наступальних дій поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Миколайпілля, Новопавлівки, Степанівки та Софіївки. Триває одна атака.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 43 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Кучерового Яру, Білицького, Затишку, Родинського, Шевченка, Новоолександрівки, Покровська, Удачного, Котлиного, Молодецького, Новопідгороднього, Новопавлівки, Новомиколаївки, Філії та Дачного. Сили оборони стримують ворога, уже зупинено 39 атак.

На Олександрівському напрямку ворог наступав 15 разів у бік Зеленого Гаю, Іванівки, Олександрограда, Єгорівки, Вишневого, Олексіївки, Вербового, Степового, Данилівки та Нового Запоріжжя. Райони Новоукраїнки та Великомихайлівки зазнали авіаударів.

На Гуляйпільському напрямку мало місце 25 атак у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Успенівки, Варварівки, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Зеленого. Десять штурмів іще тривають. Ворог завдав авіаударів у районах Кам’янки, Верхньої Терси, Кінських Роздорів, Гуляйпільського, Залізничного, Григорівки та Долинки.

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися атакувати 11 разів. Боєзіткнення відбувалися в районах Степногірська, Павлівки, Лук’янівського та Щербаків. Дві атаки тривають.

На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не фіксується.

