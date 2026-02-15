​Синоптики попереджають про погіршення погодних умов у більшості областей

Синоптики попереджають про значне погіршення погодних умов у більшості областей України

У понеділок, 16 лютого, вночі у Київській та Чернігівській областях очікують сніг; у Сумській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях - значний мокрий сніг та дощ (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

У більшості північних областей - значний сніг, хуртовина; на решті території мокрий сніг та дощ. У західних, північних та в більшості центральних областей на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях 7-12° морозу; на Прикарпатті та півночі країни 4-9° морозу; у більшості центральних та Сумській областях від 3° тепла до 2° морозу; на сході та південному сході 3-8° тепла.

У Києві у понеділок вночі значний сніг, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с, вночі та вранці хуртовини. Температура вночі та вдень 7-9° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 16 лютого найвища температура вдень була 11,8° в 1957р., найнижча вночі -23,2° в 1911р.

У вівторок, 17 лютого, без істотних опадів, лише в Криму вдень невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У західних, північних та в більшості центральних областей на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 8-13°, у північній частині 14-19°, вдень 4-9° морозу, у більшості центральних областей вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі 1-6° морозу, вдень 0-3° тепла.

У Києві у вівторок без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 7-9° морозу.