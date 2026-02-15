Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
ГоловнаСуспільствоВійна

На Одещині сталася аварія на енергообладнанні: частина області без світла

Без електропостачання залишилися окремі об’єкти критичної інфраструктури та споживачі у Чорноморську і частково в Одесі.

На Одещині сталася аварія на енергообладнанні: частина області без світла
енергетики
Фото: Укренерго

14 лютого вночі сталася аварійна ситуація на обладнанні однієї з енергетичних компаній. 

Про це поінформував очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"За повідомленням ДТЕК Одеські електромережі, 14 лютого вночі сталася аварійна ситуація на обладнанні однієї з енергетичних компаній. Через це тимчасово без електропостачання залишилися деякі обʼєкти критичної інфраструктури та частина споживачів Одеського району області, зокрема в місті Чорноморськ та частково в Одесі", – ідеться у повідомленні. 

Фахівці працюють на місцях, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. До стабілізації ситуації об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення за допомогою генераторів.

Подача води у м. Чорноморськ здійснюватиметься за графіками. В Одесі, зокрема в Київському, Приморському та Хаджибейському  районах міста організовано підвіз води. Локації, де стоять машини з технічною водою за посиланням

Для підтримки жителів області працюють 570 Пунктів Незламності. За минулу добу ними скористалися майже 4 тисячі мешканців регіону.

