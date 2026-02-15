На Одещині сталася аварія на енергообладнанні: частина області без світла

Без електропостачання залишилися окремі об’єкти критичної інфраструктури та споживачі у Чорноморську і частково в Одесі.

14 лютого вночі сталася аварійна ситуація на обладнанні однієї з енергетичних компаній.

Про це поінформував очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"За повідомленням ДТЕК Одеські електромережі, 14 лютого вночі сталася аварійна ситуація на обладнанні однієї з енергетичних компаній. Через це тимчасово без електропостачання залишилися деякі обʼєкти критичної інфраструктури та частина споживачів Одеського району області, зокрема в місті Чорноморськ та частково в Одесі", – ідеться у повідомленні.

Фахівці працюють на місцях, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. До стабілізації ситуації об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення за допомогою генераторів.

Подача води у м. Чорноморськ здійснюватиметься за графіками. В Одесі, зокрема в Київському, Приморському та Хаджибейському районах міста організовано підвіз води. Локації, де стоять машини з технічною водою за посиланням.

Для підтримки жителів області працюють 570 Пунктів Незламності. За минулу добу ними скористалися майже 4 тисячі мешканців регіону.