Росіяни за минулу добу шість разів обстріляли населені пункти Донеччини

Упродовж минулох доби російські окупанти здійснили обстріли шести населених пунктів Донецької області.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Золотому Колодязі Шахівської громади Покровського району унаслідок обстрілів пошкоджено 3 будинки, ще 2 – у Вільному.

У Райгородку Миколаївської громади Краматорського району пошкоджено автомобіль. У Слов'янську пошкоджено 12 приватних будинків; у Билбасівці поранено 2 людини, пошкоджено 12 приватних будинків, 4 автівки і газогін. В Андріївці пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовали 205 людей, у тому числі 67 дітей.