ЦПД: російська пропаганда продовжує спроби дегуманізації Сил оборони на ТОТ України

Кремль за допомогою пропагандистів намагається виправдати присутність російських військ на ТОТ України.

ЦПД: російська пропаганда продовжує спроби дегуманізації Сил оборони на ТОТ України
вкиди російської пропаганди
Фото: Центр протидії дезінформації

Ворожі Телеграм-канали поширюють інформацію про нібито закладений українськими військовими снаряд із таймером на дитячому майданчику у Василівці на ТОТ Запорізької області.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Це типова провокація в рамках систематичної кампанії демонізації Сил оборони України на тимчасово окупованих територіях. Для підсилення емоційного ефекту роспропагандисти вигадують історії про дітей, дитячі майданчики, пенсіонерів, школи, медустанови тощо", – ідеться у повідомленні. 

Як зазначають у Центр, мета таких вкидів – сформувати образ ЗСУ як злочинців серед мешканців окупованих територій, виправдати присутність російських військ та підірвати міжнародну репутацію України.

