На Харківщині внаслідок російських обстрілів поранено двох чоловіків

Минулої доби ворог атакував Харківщину безпілотниками.

Наслідки російської атаки у Богодухові
Фото: ДСНС

На Харківщині медики надали допомогу двом чоловікам, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

 41-річний чоловік зазнав поранень 10 лютого внаслідок обстрілу села Волохівка Вовчанської громади. 

Також медичну допомогу надали 59-річному чоловіку, який отримав поранення 15 листопада 2025 року під час обстрілу міста Куп’янськ.

За інформацією очільника області, протягом доби російські війська застосували по території Харківщини різні види озброєння:

  • 1 БпЛА типу "Молнія";
  • 2 безпілотні літальні апарати (тип встановлюється).

Пошкоджень та руйнувань об’єктів цивільної інфраструктури не зафіксовано.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 103 людини. Загалом від початку роботи пункту в ньому зареєстровано 19 056 осіб.

﻿
