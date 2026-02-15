На Харківщині внаслідок російських обстрілів поранено двох чоловіків

На Харківщині медики надали допомогу двом чоловікам, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

41-річний чоловік зазнав поранень 10 лютого внаслідок обстрілу села Волохівка Вовчанської громади.

Також медичну допомогу надали 59-річному чоловіку, який отримав поранення 15 листопада 2025 року під час обстрілу міста Куп’янськ.

За інформацією очільника області, протягом доби російські війська застосували по території Харківщини різні види озброєння:

1 БпЛА типу "Молнія";

2 безпілотні літальні апарати (тип встановлюється).

Пошкоджень та руйнувань об’єктів цивільної інфраструктури не зафіксовано.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 103 людини. Загалом від початку роботи пункту в ньому зареєстровано 19 056 осіб.