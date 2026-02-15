Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
ГоловнаСуспільствоВійна

На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали двоє цивільних

Серед поранених – 13-річна дитина.

На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали двоє цивільних
наслідки ворожих ударів
Фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині постраждали 13-річна дівчинка та 40-річний чоловік. Ворог понад десять разів атакував артилерією, безпілотниками та КАБ два райони області. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Нікопольському районі ворог завдав ударів по райцентру, Покровській та Марганецькій громадах. Пошкоджені легкові та вантажний автомобілі. Постраждав 40-річний чоловік. 

Вдарили росіяни і по Покровській громаді Синельниківського району. Понівечені приватні будинки. Поранена 13-річна дівчинка. Медики надали дитині усю необхідну допомогу.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies