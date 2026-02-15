На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали двоє цивільних

Унаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині постраждали 13-річна дівчинка та 40-річний чоловік. Ворог понад десять разів атакував артилерією, безпілотниками та КАБ два райони області.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Нікопольському районі ворог завдав ударів по райцентру, Покровській та Марганецькій громадах. Пошкоджені легкові та вантажний автомобілі. Постраждав 40-річний чоловік.

Вдарили росіяни і по Покровській громаді Синельниківського району. Понівечені приватні будинки. Поранена 13-річна дівчинка. Медики надали дитині усю необхідну допомогу.