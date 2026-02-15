Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1250 російських окупантів

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1250 російських військових, знищили 4 ворожі танки та 6 броньовиків противника.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 253 270 (+1 250) осіб
- танків – 11 672 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 037 (+6) од.
- артилерійських систем – 37 293 (+11) од.
- РСЗВ – 1 648 (+3) од.
- засоби ППО – 1 300 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134 858 (+552) од.
- крилаті ракети – 4 286 (+0) од.
- кораблі / катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 78 485 (+97) од.
- спеціальна техніка – 4 071 (+0) од.
Дані уточнюються.