Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув'язнення
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1250 російських окупантів

Загальні втрати РФ на війні в Україні становлять близько 1 253 270 осіб.

Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1250 російських військових, знищили 4 ворожі танки та 6 броньовиків противника.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу – близько 1 253 270 (+1 250) осіб 
  • танків  – 11 672 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 037 (+6) од.
  • артилерійських систем – 37 293 (+11) од.
  • РСЗВ – 1 648 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 300 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134 858 (+552) од.
  • крилаті ракети – 4 286 (+0) од.
  • кораблі / катери – 29 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 78 485 (+97) од.
  • спеціальна техніка – 4 071 (+0) од.

Дані уточнюються.

﻿
