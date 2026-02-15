Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1250 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.26 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1250 російських військових, знищили 4 ворожі танки та 6 броньовиків противника.

Загальні втрати РФ на війні в Україні становлять близько 1 253 270 осіб.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies