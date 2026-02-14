Український народ нагороджено премією імені Евальда фон Клейста, яку організатори Мюнхенської конференції з безпеки щорічно вручають за внесок у міжнародне співробітництво та вирішення конфліктів.

Цього року премію отримав український народ за мужність і готовність чинити опір агресору.

Президент України подякував партнерам, які допомагають захищатись від агресора.

Евальд фон Клейст був засновником і визначальною особистістю Мюнхенської безпекової конференції. Премія Евальда фон Клейста була заснована ще до його смерті та присуджується людям, які зробили особливий внесок у «справу миру та вирішення конфліктів».