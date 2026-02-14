Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
ГоловнаСуспільствоВійна

Український народ отримав премією імені Евальда фон Клейста «за мужність і готовність чинити опір агресору»

Премію у Мюнхені прийняв Зеленський.

Український народ отримав премією імені Евальда фон Клейста «за мужність і готовність чинити опір агресору»
Зеленський приймає премію імені Евальда фон Клейста, 14 лютого 2026
Фото: EPA/UPG

Український народ нагороджено премією імені Евальда фон Клейста, яку організатори Мюнхенської конференції з безпеки щорічно вручають за внесок у міжнародне співробітництво та вирішення конфліктів. 

Цього року премію отримав український народ за мужність і готовність чинити опір агресору.

Президент України подякував партнерам, які допомагають захищатись від агресора.

Евальд фон Клейст був засновником і визначальною особистістю Мюнхенської безпекової конференції. Премія Евальда фон Клейста була заснована ще до його смерті та присуджується людям, які зробили особливий внесок у «справу миру та вирішення конфліктів».

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies