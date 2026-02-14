Росіяни сьогодні понад 20 разів атакували Дніпропетровщину (доповнено)

Сьогодні, 14 лютог, російська армія понад 20 разів ворог атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією і КАБами. Постраждали четверо людей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

У Синельниківському влучив по самому райцентру, Покровській та Васильківській громадах. Пошкоджені транспортна інфраструктура, гімназія та з десяток осель.

На Нікопольщині ворог завдав удару по Нікополю, Червоногригорівській, Покровській та Марганецькій громадах. Понівечені багатоповерхівки, приватні будинки, торговельний центр, інфраструктура.

Доповнення. Спочатку Ганжа писав, що постраждалих нема, але пізніше повідомив, що четверо людей дістали поранень внаслідок ворожих атак на Дніпропетровщину.

У Межівській громаді Синельниківського району поранений 60-річний чоловік. Він у лікарні у вкрай тяжкому стані.

У Покровській громаді Нікопольського району через атаку дрона понівечений приватний будинок. Поранені троє жінок. Медики надали їм усю необхідну допомогу. Від госпіталізації постраждалі відмовилися.