Глава МЗС Китаю: Європа має повне право брати участь у переговорах про мир в Україні

Також Ван Ї зауважив, що його Китай не має останнього слова у врегулюванні російсько–українського конфлікту.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що європейські держави повинні на рівні зі США брати участь у переговорах із Росією про припинення війни в Україні.

Про це китайський топдипломат сказав на Мюнхенській безпековій конференції, передає Укрінформ.

«Позиція Китаю чітка: усі спірні регіональні питання мають вирішуватися шляхом діалогу та консультацій, потрібно шукати політичне врегулювання. Це стосується і «української кризи». Проте Китай не є безпосередньо залученою стороною і ми не маємо останнього слова. Ми можемо лише просувати переговори про мир», – заявив Ван Ї.

За його словами, Пекін усіма можливими каналами надсилає повідомлення про те, що прагне якнайшвидшого припинення бойових дій та відновлення діалогу, і нарешті можна побачити, що мирні переговори розпочалися.

«Зараз, здається, обговорюються справжні проблеми і ми вітаємо це, бо без діалогу як взагалі може настати мир? Якщо ми не продовжуватимемо діалог, мирна угода не впаде з неба. Тож ми сподіваємося, що завдяки і нашим послідовним зусиллям вдасться досягти всеохоплюючої, міцної, довготривалої та обов’язкової мирної угоди, яка буде прийнятною для всіх сторін», – зазначив міністр.

Він нагадав, що на минулорічній конференції у Мюнхені наполягав на обов’язковій участі європейських країн у переговорах про мир в Україні і продовжує дотримуватись такої точки зору.

«Європа не повинна спостерігати за перемовинами осторонь. Коли Сполучені Штати розпочали взаємодію з Росією, Європа, здавалося, лишилась осторонь. І я тоді сказав, що оскільки конфлікт спалахнув саме тут, у Європі, Європа має повне право брати участь у переговорах, і продовжую наполягати – Європа повинна бути за столом переговорів», – підкреслив китайський топдипломат.

Він зауважив, що сьогодні Європа наважилась говорити з Росією і вважає це добрим сигналом та підтримує, однак діалог не має бути заради діалогу, а має призвести до результату.

«Європа повинна запропонувати ідеї та плани для вирішення цього питання. І, на мою думку, в даному процесі потрібно сприяти формуванню більш збалансованої, ефективної та стійкої архітектури безпеки для Європи, щоб таким чином усунути першопричини кризи та запобігти її повторенню», – сказав Ван Ї.

«І для досягнення сталого та тривалого миру Китай по-своєму надаватиме повну підтримку мирному процесу», – додав очільник зовнішньополітичного відомства КНР.