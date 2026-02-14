Гарантії важливі для інвесторів, сказав президент.

Україна хоче збільшити термін дії гарантій безпеки, який буде прописаний в угоді про них. Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу в Мюнхені.

Триваліший термін гарантій важливий для інвесторів. Сьогодні це вже обговорили з бізнесменами.

“Потрібні гарантії довші ніж 5,10 років.Сьогодні в нас є пропозиція американської сторони на 15 років. Ми хочемо мати 20 років плюс. 30 років, 50 – на що піде адміністрація і Конгрес – подивимось”, – сказав Володимир Зеленський.

Вмн сказав, що розраховує закінчити війну протягом року. Багато чого залежить від лідерів, але і від суспільної підтримки – не менше.

Контекст

Україна і США протягом кількох місяців обговорюють угоду про гарантії безпеки. Серед варіантів – розміщення після війни в Україні іноземного контингенту, моніторинг за дотриманням режиму припинення вогню і аналог 5 Статті Статуту НАТО.

Гарантії безпеки повинні бути юридично зобов'язувальні, тож за них буде голосувати Конгрес.

Окремі гарантії будуть від "коаліції охочих". Україна в гарантіях від країн ЄС хоче отримати встановлену документально дату вступ до блоку, аби Росія в подальшому не могла зірвати процес.