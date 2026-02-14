Орбан назвав опозиційну партію "Тиса", яка має суттєву перевагу в більшості незалежних опитувань, "творінням" Європейського Союзу та німецьких політиків у Брюсселі.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вживе заходів проти так званих "фейкових" опозиційних сил, "фінансованих Брюсселем", якщо на національних виборах за вісім тижнів він переможе.

Про це пише Bloomberg.

Орбан назвав опозиційну партію "Тиса", яка має суттєву перевагу в більшості незалежних опитувань, "творінням" Європейського Союзу та німецьких політиків у Брюсселі. За його словами, це нібито відкриє шлях до відправлення угорців на війну в Україні.

"Репресивна машина Брюсселя працює в Угорщині, і після квітня нам доведеться з цим розібратися. Фейкові НУО, куплені журналісти, судді, політики, алгоритми, бюрократи, мільйони євро, що циркулюють – ось що сьогодні означає Брюссель для Угорщини", – заявив Орбан у передвиборчій промові в Будапешті в суботу.

Прем’єр також звинуватив нафтову компанію Shell Plc, колишнього роботодавця головного економічного радника партії "Тиса" Іштвана Капітаня, та австрійський Erste Group Bank AG у підтримці опозиції та отриманні вигоди від високих цін на енергоносії, спричинених санкціями ЄС проти Росії.

Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр, колишній соратник "Фідес", має виступити на мітингу в неділю після участі в Мюнхенській конференції з безпеки, де він планував зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

За даними незалежних опитувань, "Тиса" випереджає "Фідес" на двозначний відсоток, і Орбан стикається з найсерйознішим викликом за 16 років перебування при владі. Невдоволення суспільства підживлюють слабке економічне зростання, погіршення державних послуг і скандали, пов’язані із захистом дітей.

Повідомлення цього тижня про небезпечні токсичні викиди на заводі з виробництва батарей Samsung, який "Фідес" називав флагманською інвестицією, дали опозиції новий аргумент для критики уряду.

У виданні зазначають, що, хоча Орбан неодноразово наголошував, що майбутнє Угорщини можливе лише через тісні зв’язки з Росією, які, за його словами, утримують низькі ціни на енергію, реальність є складнішою.

Масштаб енергетичної бідності в країні, яка опустилася до числа найбідніших у Європі, особливо проявився під час січневих морозів, коли обидві партії змагалися, хто з них буде зафіксований на камеру під час роздачі безкоштовних дров малозабезпеченим жителям сіл.