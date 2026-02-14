У Парижі помер чоловік, який напав на поліцейського біля Тріумфальної арки

Зловмисник відбув за гратами 12 років за замах на вбивство в Бельгії, пов'язаний із тероризмом.

У Парижі помер чоловік, який вчора напав на поліцейського з ножем біля Тріумфальної арки.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше стало відомо, що під час церемонії повторного запалювання Вічного вогню на могилі Невідомого солдата, що розташована просто під аркою, нападник дістав ніж та завдав легкого поранення поліціянту. Його колега відкрив вогонь, щоб вгамувати зловмисника.

В антитерористичній прокуратурі повідомили водночас, що поліцейський не постраждав, і ніхто більше не був поранений.

Ім’я підозрюваного не назвали, але відомо, що це француз 1978 року народження. Він був засуджений до 17 років ув'язнення за замах на вбивство в Бельгії, пов'язаний із тероризмом. Після звільнення в грудні після 12 років за гратами чоловік перебував під наглядом правоохоронців, його регулярно перевіряли.