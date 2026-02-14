Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
У Парижі помер чоловік, який напав на поліцейського біля Тріумфальної арки

Зловмисник відбув за гратами 12 років за замах на вбивство в Бельгії, пов'язаний із тероризмом.

У Парижі помер чоловік, який напав на поліцейського біля Тріумфальної арки
Тріумфальна арка, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Парижі помер чоловік, який вчора напав на поліцейського з ножем біля Тріумфальної арки. 

Про це повідомляє Reuters.

Раніше стало відомо, що під час церемонії повторного запалювання Вічного вогню на могилі Невідомого солдата, що розташована просто під аркою, нападник дістав ніж та завдав легкого поранення поліціянту. Його колега відкрив вогонь, щоб вгамувати зловмисника.

В антитерористичній прокуратурі повідомили водночас, що поліцейський не постраждав, і ніхто більше не був поранений.

Ім’я підозрюваного не назвали, але відомо, що це француз 1978 року народження. Він був засуджений до 17 років ув'язнення за замах на вбивство в Бельгії, пов'язаний із тероризмом. Після звільнення в грудні після 12 років за гратами чоловік перебував під наглядом правоохоронців, його регулярно перевіряли.

